Здоровье 09 декабря 2022, 16:03 Врач Гергесова рассказала, как привести свою фигуру в норму к праздникам Врач Гергесова: для поддержания формы в первую очередь нужно наладить сон Unsplash

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Врач высшей категории, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказала, как привести свою фигуру в норму к новогодним праздникам.

По словам медика, в первую очередь необходимо наладить режим сна.

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«Хронический недосып (менее семи-восьми часов сна в сутки) крайне негативно сказывается как на работе мозга, сердца, сосудов, так и способен привести к серьезным нарушениям», — сообщила Гергесова.

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Помимо сна, необходимо наладить питание, отказавшись от фастфуда, полуфабрикатов, сладостей и снеков. Врач советует добавить в свой рацион блюда из мяса, птицы, рыбы, полезные углеводы, овощи и фрукты.

Гергесова также предложила обратиться в лечащему доктору, чтобы тот назначил комплексный анализ на уровень витаминов и других полезных веществ. Особенно важно проверить уровень витамина D, резюмировала врач.