Врач Гергесова назвала нетипичные причины ожирения | 360°

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Врач Гергесова назвала нетипичные причины ожирения

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Кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала, с каким непредвиденными проблемами в организме может быть связано ожирение. Об этом написал сайт kp.ru.

«В основе своей мысль о том, что для похудения нужно есть меньше, а двигаться больше, верна/ Сложность в том, что организм человека — это не автомобиль. Это в машину можно залить топливо и она сожжет его за определенное время. Но человеческое тело — это не двигатель, потому-то так сложно бывает похудеть, ориентируясь на „меньше ешь, больше бегай“», — сказала медик.

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Она отметила, что привести к ожирению могут нарушения выработки или усвоения клетками инсулина. Для того, чтобы проверить, связан ли лишний вес с этой проблемой, необходимо сдать анализы на уровень глюкозы и инсулина, а также исследовать гликированный гемоглобин.

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На набор веса также могут влиять сбои в щитовидной железе. Чтобы проверить, связано ли это между собой, врач советует сдать анализ на ТТГ — тиреотропный гормон.

Килограммы могут также быстро расти из-за нарушения жирового обмена, сообщила медик. Для проверки нужно сдать анализ крови на липидограмму, который покажет концентрацию жиров и жироподобных соединений, триглицеридов, холестерина и липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности.

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