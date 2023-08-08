Здоровье 08 августа 2023, 14:42 Врач Герасименко предупредила, что собранные возле дороги грибы могут привести к интоксикации

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Врач-гастроэнтеролог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Герасименко в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что собранные вдоль трасс грибы опасны тем, что могут привести к интоксикации.

Некоторые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Те, кто перенес полостные операции, иногда сталкиваются с обострением воспалительного процесса.

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Врач порекомендовала собирать только те грибы, которые вам известны. А лучше всего ходить в лес с опытными грибниками, которые знают хорошие поляны.