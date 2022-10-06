Врач Георгиева перечислила причины мигрени | 360°

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Врач Георгиева перечислила причины мигрени

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Терапевт Нэя Георгиева рассказала, что мигрень наступает из-за расширения сосудов мозговой оболочки. Причины у этого есть разные, сообщило издание Lenta.ru.

По данным сайта utro.ru, мигрень проявляется в острых головных болях приступами, нередко с одной стороны головы.

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Ее способны спровоцировать стресс, физические и умственные перегрузки, меструация, голод, недосып, перепады давления или продукты, в которых содержится тирамин. К последним относятся шоколад и красное вино, заключила врач.

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