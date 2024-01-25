Здоровье 25 января 2024, 12:01 Врач Генералов рассказал, что жжение лица может указывать на воспаление тройничного нерва

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Доктор медицинских наук, невролог, руководитель сети клиник «ПланетаМед» Василий Генералов в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что жжение лица может указывать на воспаление тройничного нерва.

Медик добавил, что в некоторых случаях боль бывает настолько сильной, что приходится прибегать к точечной нейрохирургии.

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«Есть точки выхода тройничного нерва на лбу, в межбровье, ниже — около носа, и дальше внизу, на нижней челюсти. Эти участки бывают особенно болезненны. Там может быть такое состояние, что просто на стенку лезешь», — сказал Генералов.

Причиной воспаления тройничного нерва могут быть проблемы с зубами и инфекционные процессы в носовых пазухах.