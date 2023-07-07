Здоровье 07 июля 2023, 11:36 Врач Генералов: головные боли в жару могут возникать из-за дисфункции надпочечников

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Головную боль при повышенной температуре воздуха могут испытывать люди с дисфункцией надпочечников. Об этом сообщил врач-невролог, эпилептолог Василий Генералов эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, также мигрени в жаркую погоду возникают у метеозависимых и пациентов с вегетососудистой дистонией. Кроме того, испытывать головные боли летом могут люди с нарушением венозного оттока.

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Врач посоветовал пациентам с подобными диагнозами меньше проводить времени на жаре и пить крепкий чай для восстановления сосудистого тонуса.