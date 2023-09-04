04 сентября 2023, 15:16
Врач Гелашвили: на кровоснабжение щитовидной железы влияют мышцы шеи
Каждому человеку необходимо поддерживать мышцы шеи в тонусе — они влияют на общее состояние организма и кровоснабжение щитовидной железы. Об этом сообщила врач-эндокринолог Тамара Гелашвили в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, шея и спина могут болеть из-за атрофированных мышц. Укрепить их помогут физические упражнения и правильное питание.
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Гелашвили отметила, что именно активный образ жизни поможет избежать частых визитов к врачам.
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