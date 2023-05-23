23 мая 2023, 13:12
Врач Газизова назвала самые бесполезные средства для борьбы с аллергией
Врач Газизова заявила, что «витаминные капли» не эффективны при борьбе с аллергией
Весной и летом многие люди страдают аллергией. Часто она проявляется сухостью и покраснением глаз. Врач-офтальмолог Ильмира Газизова рассказала, какие средства являются наименее эффективными для борьбы с таким состоянием. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Специалист пояснила, что препараты, которые можно приобрести без рецепта, содержат в себе антиоксиданты и витамины. Как правило, их назначают для длительного применения. Однако они обладают низкой проникаемостью. Попасть внутрь глаза средствам мешает гематоофтальмологический барьер, написало utro.ru.
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«Поэтому если мы хотим донести какое-то вещество в полость глаза, мы это делаем через кровь. То есть мы назначаем пациентам витаминные препараты в виде капсул или инъекций», — объяснила медик.
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