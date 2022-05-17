Врач Гаврюшкин посоветовал не бороться со вшами народными средствами

Педиатр Егор Гаврюшкин посоветовал не использовать в борьбе со вшами народные методы. По его словам, такие средства могут навредить здоровью. Об этом сообщила «Газета.ru».

Медик пояснил, что многие люди в борьбе с этими паразитами используют керосин, дихлофос, уксус или бензин. Это, по его словам, является серьезной ошибкой.

«Вред организму ребенка будет гораздо больше, чем польза. Тот же дихлофос — это яд, а уксус может вызвать сильные ожоги кожи головы», — пояснил медик.

Гаврюшкин заявил, что лучше всего в случае вшей пользоваться противопаразитарными шампунями, кремами и мазями, передал сайт kp.ru.