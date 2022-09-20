Врач Гаврилов заявил, что капли в нос опасны для сердечно-сосудистой системы | 360°

Здоровье 20 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Врач Гаврилов заявил, что капли в нос опасны для сердечно-сосудистой системы

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Капли в нос могут быть крайне опасны для здоровья человека. Такой информацией поделился врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Михаил Гаврилов. Об этом сообщили «Известия».

«Часто проблему заложенности носа пытаются решить применением капель или спреев. Эти лекарства способствуют сужению не только сосудов носа, но и мозга, могут приводить к головным болям, ухудшению памяти и концентрации внимания», — пояснил специалист.

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Кроме того, врач рассказал, что попадание капель в желудок способно вызвать спазмирование сосудов в желудочно-кишечном тракте. Из-за этого образуются проблемы с пищеварением.

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Капли для носа также вызывают привыкание, пояснил Гаврилов.

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