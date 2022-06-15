Врач Гавашели рассказала, какие продукты стоит включить в рацион в летнее время

В летнее время многие люди переходят на легкую пищу, включая в свой рацион всевозможные овощи и фрукты. По словам пластического хирурга Лии Гавашели, это правильное решение, однако не стоит забывать о белках и жирах, которые также нужны организму. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Медика добавила, что летом нужно стремиться к тому, чтобы употреблять не только животные, но и растительные жиры.

«В связи с чем я рекомендую употреблять быстрые углеводы (картофель, макаронные изделия, рис) в летнее время только в обед, а на ужин готовить белковую пищу (нежирное мясо птицы, морскую рыбу) с овощными салатами, печенными или тушеными овощами. Так будет соблюдаться необходимый баланс по микроэлементам и полезным веществам и не начнет накапливаться лишний вес», — сказала врач.

К запрещенным продуктам Гавашели отнесла фастфуд, продукты быстрого приготовления и сладкое. Также стоит ограничить соль и кофе, поскольку они способствуют отекам.

Газированные напитки медик посоветовала заменить на свежевыжатые соки, домашние лимонады, натуральные морсы, травяные чаи, чаи с сухофруктами. В газировке, по ее словам, содержится большое количество сахара, и после нее захочется пить снова.