Здоровье 22 февраля 2024, 19:34 Врач Гауэр: утягивающее белье поможет скорректировать фигуру после родов

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Ношение специального утягивающего белья поможет женщинам скорректировать фигуру и вернуть телу эстетику после вынашивания ребенка. Об этом рассказала пластический хирург Любовь Гауэр, передает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, злоупотреблять таким бельем крайне нежелательно, поскольку чрезмерное сдавливание желудка может привести к изжоге.

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Врач отметила, что на первом месте в списке необходимых действий для похудения после родов стоят правильное питание и физическая активность. В некоторых случаях устранить несовершенства поможет только пластическая операция, сообщила Общественная Служба Новостей.