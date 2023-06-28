28 июня 2023, 15:27
Врач-гастроэнтеролог Вялов: при употреблении роллов заразиться глистами практически невозможно
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в разговоре с изданием NEWS.ru развеял популярный миф о том, что при поедании роллов и других блюд азиатской кухни можно заразиться глистами.
По словам медика, это практически невозможно, поскольку рыба, используемая в роллах, выращивается в специальных емкостях, куда не может попасть паразит.
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Врач порекомендовал своим коллегам не раздувать проблему паразитов из ничего.
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