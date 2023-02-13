Здоровье 13 февраля 2023, 14:28 Врач-гастроэнтеролог Трошкина объяснила, из-за чего возникает икота Врач Трошкина: самая частая причина — раздражение разветвлений диафрагмального нерва Unsplash

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Самой частой причиной возникновения икоты является раздражение разветвлений диафрагмального нерва. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Тульской области клинической больницы Юлия Трошкина.

«Икота, вызванная раздражением периферических нервов, служит симптомом таких заболеваний, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы больших размеров, новообразования пищевода, поджелудочной железы и желудка», — сказала специалист.

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Для того, чтобы избавиться от икоты, врач посоветовала выпить стакан кипяченой воды или задержать дыхание на высоте вдоха. Курящим людям следует хотя бы на время отказаться от вредной привычки.

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Врач предупредила, что иногда икота может быть предвестником опасных заболеваний и даже привести к инфаркту. Если икота продолжается более двух суток, следует обратиться к врачу, заключила гастроэнтеролог.