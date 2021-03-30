Врач-гастроэнтеролог объяснил, какую еду лучше брать с собой в офис

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная объяснила, какие блюда сохранят полезные свойства в течение дня и лучше всего подойдут для обедов в офисе, сообщило радио Sputnik.

«Если офис с кухней, что достаточно часто бывает, то туда приходит повар, который готовит и выкладывает в контейнеры еду. Там все очень просто: есть и супы, и овощи, и мясо, все достаточно прилично в плане разнообразия меню», — пояснила специалист.

Бережная отметила, что бывают офисы, куда не приглашают повара. При этом на кухне для работников есть микроволновка, чайник и холодильник. Самым оптимальным вариантом будет взять из дома ланч-бокс с супом и сэндвичем. Необходимо проверить, чтобы контейнеры, в которых хранится еда, были предназначены для пищевых продуктов. Они бывают разных видов: стеклянные и пластиковые.

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