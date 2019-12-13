Врач-гастроэнтеролог объяснил, почему ОМС неэффективно

«Пока так будет, у нас не будет самостоятельных больничных единиц, которые могут конкурировать между собой. Департамент здравоохранения субъекта федерации сейчас исполняет функцию управляющего всеми больницами области. Больницы должны быть автономны. Должны быть советы директоров, попечители. Спасибо Дмитрию Анатольевичу, он в свое время создал для этого законодательную базу и придумал автономные учреждения, но дальше это не пошло», — пояснил Парамонов.

По его мнению, если ОМС сможет покрывать фактическую стоимость медицинских услуг, а поликлиники и больницы будут подрядчиками Департамента здравоохранения, качество предоставляемых услуг будет выше.

«Самая близкая к нам система здравоохранения — это английская. Там система здравоохранения выступает как заказчик. Даже государственные больницы не подчиняются министерству, они подрядчики. Есть конкуренция, и возникает институт репутации. Так мы уменьшим число ошибок, повысим квалификацию персонала, компенсируем пострадавшим деньгами, а не тюрьмой, врача, и это работает», — пояснил Парамонов.

Также он отметил, что выступает против уголовного наказания врачей за ошибки, поскольку это может испугать граждан.