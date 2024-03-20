Здоровье 20 марта 2024, 13:05 Врач-гастроэнтеролог Ноев: люди, ограничивающие себя в пост, могут навредить организму

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Правильное питание является залогом крепкого здоровья, однако слишком строгие ограничения в еде, как, например, во время Великого поста, могут навредить организму. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

Даже во время соблюдение поста рацион должен оставаться сбалансированным, то есть содержать белки, жиры и углеводы. Строгие ограничения опасны особенно для людей с диабетом и нарушением ЖКТ.

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«Когда мы серьезно сокращаем жиры, из-за дефицита важных элементов нарушаются метаболические процессы, организм начинает сам себя съедать», — пояснила специалист.

В пост не стоит злоупотреблять картофелем и макаронами, лучше отдать предпочтение крупам, содержащим белок.