Здоровье 06 сентября 2023, 13:37 Врач-гастроэнтеролог Неронов сообщил, что БАДы не помогут побороть алкоголизм

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Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с журналистами РИАМО развеял миф о том, что БАДы эффективны в лечении алкоголизма.

Как рассказал медик, для тех, кто действительно желает справиться зависимостью, помогут решительность и воля, а не применение БАДов.

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«Роль БАДов в лечении алкогольной зависимости в большинстве случаев ограничивается убеждением в их действии и желании разорвать порочный круг», — процитировал kp.ru Неронова.

Когда человек поймет, что страдает алкоголизмом, а не просто пытается расслабиться с помощью спиртных напитков, он станет на путь выздоровления, добавил врач.