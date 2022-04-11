Врач-гастроэнтеролог Ишмурзина порекомендовала не есть суши слишком часто

Врач-гастроэнтеролог Айгуль Ишмурзина заявила, что суши и роллы могут навредить здоровью при частом употреблении, даже несмотря на полезные ингредиенты. Об этом написало издание Medikforum.

Специалист отметила, что основный вред в суши и роллах представляют рис и соевый соус. Рис является слишком калорийным продуктом и может навредить фигуре, а в соевом соусе содержится много соли.

Она посоветовала есть это блюдо не чаще двух-трех раз в неделю и выбирать такие роллы, в которых содержится минимальное количество белого риса, сообщило ИА Nation News.

«А еще при термической обработке рис практически полностью лишается полезных веществ. Соевый соус — вовсе не альтернатива соли, как думают многие. В двух-трех чайных ложках соевого соуса содержится один грамм соли при дневной норме до шести граммов», — сообщила Ишмурзина.

В заключении она отметила, что желательно употреблять в пищу суши и роллы в первой половине дня.