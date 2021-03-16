Врач: гастрит может перерасти в рак

Гастроэнтеролог Юрий Покровский рассказал, что атрофический гастрит может развиться в будущем в рак желудка. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Он уточнил, что это касается заболевания, вызванного хеликобактерной инфекцией.

«Все зависит от того, какой гастрит. Если атрофический и имеется, как сейчас пишут по стандартам, хеликобактерная инфекция, тогда через лет 20 может развиться онкологическое заболевание желудка», — рассказал врач.

Он напомнил, что средний возраст онкологических заболеваний снизился и призвал идти к врачу при возникновении каких-либо неприятных симптомов.

Ранее диетолог Мария Шубина объяснила, чем нужно питаться для укрепления и красоты волос. По ее словам, пышную шевелюру можно отрастить, если есть калорийную пищу.

Специалист отметила, что в период жестких диет не стоит ожидать шикарных локонов.

«Истощенному организму не до красоты волос. Он пытается просто выжить», — пояснила Шубина.

Он уточнила, что крайне важно, сколько организм получает белка. Лучше всего, когда белок животного происхождения. Вегетарианская диета должна быть грамотно составлена и сбалансирована по аминокислотному составу.