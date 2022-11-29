Здоровье 29 ноября 2022, 16:29 Врач Гарманова рассказала, как вовремя заметить рак прямой кишки Врач Гарманова посоветовала регулярно ходить к проктологу, чтобы снизить риск рака

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Рак прямой кишки является одним из самых распространенных видов онкологии. Кандидат медицинских наук, онколог-проктолог, хирург Татьяна Гарманова рассказала, кто попадает в группу риска и как снизить риск развития заболевания, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что факторов, которые провоцируют болезнь, не существует. Однако стоит насторожиться, если кто-то из ваших родственников страдал от онкологии. Повлиять может питание и образ жизни, однако прямой связи между факторами нет.

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При этом заболевание часто не дает о себе знать. Важно обратить внимание на наличие крови при дефекации. Говорит о проблеме может ощущение инородного тела в толстой кишке.

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