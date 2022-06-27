Врач Гапонов рассказал о симптомах солнечного удара

Солнечный удар является крайне опасным явлением для здоровья. Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, как понять, что вы столкнулись с такой проблемой. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что при солнечном ударе человек сталкивается со слабостью, головокружением и болью в голове. Кроме того, в отдельных случаях возникают тошнота, рвота и потеря сознания. По словам медика, важные дела лучше перенести на утро и вечер, когда температура не такая высокая. Если же необходимость куда-то поехать все-таки возникает, стоит предпочесть транспорт с кондиционером, передало ИА НСН.