Здоровье 13 июня 2023, 21:22 Врач Галлямова рассказала, какие болезни можно подхватить во время маникюра Врач Галлямова заявила о риске подхватить грибок во время маникюра

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Во время процедуры маникюра существует риск подхватить грибок и бородавки. Такой информацией поделилась профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, если отказаться от маникюра, ногти будут намного здоровее. Галлямова предупредила также о том, что на процедуре возможно подхватить более опасные болезни, среди которых — ВИЧ.

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«Недаром есть санэпидконтроль, который разрабатывает все критерии для того, чтобы обрабатывались инструменты. Вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией и гепатитом С очень низкая, но она есть», — рассказала дерматолог.