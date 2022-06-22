Врач Галлямова рассказала, как предотвратить возникновение меланомы

Чтобы предотвратить появление меланом, необходимо использовать солнцезащитный крем. Такой информацией поделилась врач-дерматолог доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова. Об этом сообщил NEWS.ru.

Медик пояснила, что меланома может развиться при длительном пребывании на солнце без защиты. Специальное средство необходимо обновлять каждые пару часов.

«Летом должна быть постоянная солнцезащита. Если зимой уровень защиты 30, то летом — 50. Солнцезащита должна обновляться каждые два часа, потому что яркое солнце становится причиной самого страшного и быстро развивающего рака — меланомы», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что предотвратить развитие рака кожи вполне возможно на ранних стадиях. Меланому возможно вылечить при условии, что она не проникает дальше назальной мембраны. Однако Юлия Галлямова заявила, что лучше не запускать ситуацию и предотвратить возникновение проблемы заранее.