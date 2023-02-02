Здоровье 02 февраля 2023, 10:46 Врач Галямова рассказала о правилах первой помощи при ожогах Врач Юлия Галлямова: мазь на основе декспантенола поможет при ожогах Unsplash

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При бытовых ожогах для быстрого заживления тканей необходимо следовать определенным правилам. Подробнее о первой помощи при ожогах рассказала доктор медицинских наук Юлия Галлямова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, все ожоги можно распределить по категориям в зависимости от степени повреждения кожи. Так, первая степень характеризуется небольшими покраснениями и легко поддается самостоятельному лечению. В случае появления пузырей врач порекомендовала обратиться к специалистам.

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Для снятия боли и покраснений можно использовать мази на основе декспантенола. Также заживлению тканей поспособствует хозяйственное дегтярное мыло. Галлямова подчеркнула, что при ожогах противопоказано мазать поврежденную кожу маслом и сметаной.