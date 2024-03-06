Здоровье 06 марта 2024, 16:32 Врач Гайфутдинов: на способность мозга к концентрации на работе влияет наследственность

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У многих работников с возрастом ухудшаются когнитивные способности, которые мешают им работать. На способность мозга к концентрации влияет наследственность, сообщил врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с «Ридусом».

Так, например, человек может унаследовать гены, предрасполагающие к болезни Альцгеймера. Кроме того, к изменениям в работе мозга приводят диабет, абдоминальное ожирение и гипертоническая болезнь.

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«Концентрация мозга — это как ходить перед пляжным сезоном в тренажерный зал. Если вы подкачиваете свои „мышцы“ интеллектуальным трудом, занимаете свою голову, то и запас прочности вашего ясного мышления будет больше», — отметил Гайфутдинов.