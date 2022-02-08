Врач Гаглошвили заявил, что диеты не помогут при критически высоком холестерине

Если уровень холестерина в организме достигает критической отметки, то правильное питание, диеты и спорт будут малоэффективны. Таким мнением поделился врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на TikTok-аккаунт медика.

Медик отреагировал на обращение своего подписчика, у которого в возрасте 35 лет уровень холестерина достиг отметки в 9,0 ммоль, а «плохого» холестерина — в 6,7 ммоль.

«Это стопроцентный показатель к медикаментозному лечению. Даже если вы сейчас будете активно заниматься и правильно питаться, вы снизите этот показатель лишь на 10-15%», — подчеркнул специалист.