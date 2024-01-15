Здоровье 15 января 2024, 17:48 Врач Гаглошвили посоветовал не переедать на ночь людям, страдающим фибрилляцией предсердий

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Людям, страдающим фибрилляцией предсердий, стоит быть аккуратнее с алкоголем и не переедать на ночь. Об этом рассказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в своем Telegram-канале, сообщил сайт «Мир 24».

По словам специалиста, при неправильном образе жизни такая болезнь может привести к инфаркту и инсульту. Ужин должен быть легким, тем более для людей, у которых ритм сердца срывается во время сна.

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Если же избежать плотного вечернего приема пищи не удалось, то в таком случае рекомендуется перед сном заняться какой-либо активностью, отметил кардиолог.