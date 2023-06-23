Здоровье 23 июня 2023, 13:38 Врач Гадзиян заявил, что сладкие газированные напитки провоцируют отложение жира на животе

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Хирург-уролог, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в своих соцсетях рассказал, что спиртные и сладкие газированные напитки провоцируют неконтролируемые отложения жира на животе. Его слова передала «Российская газета».

Наибольшую опасность для мужчин представляет пиво. В этом напитке содержится фитоэстроген, который вызывает ожирение по женскому типу, написала Neva.Today.

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Врач предупредил, что в одной банке сладкой газировки может содержаться до 10 ложек сахара.