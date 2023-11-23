23 ноября 2023, 11:56
Врач Гадзиян: сыры и ягоды снижают риски развития деменции
Сыр, ягоды и овощи улучшают память и служат профилактикой развития деменции в будущем. Об этом рассказал врач высшей категории Марк Гадзиян, сообщил «ФедералПресс».
По словам специалиста, также от слабоумия защитят фундук, артишоки, бобы и зеленый чай. Кроме того, снизить риски возникновения деменции способно необработанное и постное красное мясо.
Реклама
При этом соль, алкоголь и сахар провоцируют накопление токсичных белков, которое может привести к болезни Альцгеймера, отметил Гадзиян.
Продукты
Реклама
Реклама