Здоровье 23 ноября 2023, 11:56 Врач Гадзиян: сыры и ягоды снижают риски развития деменции

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Сыр, ягоды и овощи улучшают память и служат профилактикой развития деменции в будущем. Об этом рассказал врач высшей категории Марк Гадзиян, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, также от слабоумия защитят фундук, артишоки, бобы и зеленый чай. Кроме того, снизить риски возникновения деменции способно необработанное и постное красное мясо.

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При этом соль, алкоголь и сахар провоцируют накопление токсичных белков, которое может привести к болезни Альцгеймера, отметил Гадзиян.