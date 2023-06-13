Здоровье 13 июня 2023, 13:44 Врач Гадзиян объяснил, чем опасно злоупотребление пива для сердца Врач Гадзиян: частое употребление пива может привести к разбуханию сердца

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Врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале объяснил, какую опасность представляет пиво для сердечно-сосудистой системы. По словам медика, этот напиток далеко не такой безобидный, как о нем думают люди, написала «Российская газета».

Частое употребление пива может привести к разбуханию сердца и целому ряду онкологических заболеваний. Больше всего из-за пива страдает кишечник, сообщили «Народные новости».

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Как объяснил врач-гепатолог Сергей Вялов, из-за пива в кишечнике происходит рост бактерий, что чревато ухудшением стула и повышенным газообразованием.