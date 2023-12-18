18 декабря 2023, 12:14
Врач Гадзиян назвал сахар и соль самыми опасными продуктами
Наиболее вредными продуктами для здоровья являются сахар и соль. Их употребление стоит ограничить, рассказал кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, сообщили «Известия».
По словам специалиста, избыток соли провоцирует образование тромбов в сосудах, снижение уровня тестостерона и повышение артериального давления. Регулярное употребление соленых продуктов может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Реклама
Сахар подавляет выработку инсулина и приводит к отложению жира в органах брюшной полости. Оба опасных продукта считаются «убойной комбинацией» для мозга и могут стать причиной его деструкции, добавил врач.
Продукты
Реклама
Реклама