Здоровье 18 декабря 2023, 12:14 Врач Гадзиян назвал сахар и соль самыми опасными продуктами

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Наиболее вредными продуктами для здоровья являются сахар и соль. Их употребление стоит ограничить, рассказал кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, сообщили «Известия».

По словам специалиста, избыток соли провоцирует образование тромбов в сосудах, снижение уровня тестостерона и повышение артериального давления. Регулярное употребление соленых продуктов может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

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Сахар подавляет выработку инсулина и приводит к отложению жира в органах брюшной полости. Оба опасных продукта считаются «убойной комбинацией» для мозга и могут стать причиной его деструкции, добавил врач.