22 февраля 2024, 19:34
Врач Гаджиева развенчала миф о том, что все болезни от нервов
Многие люди считают, что все болезни возникают у них на нервной почве. Такие суждения являются заблуждением, сообщила врач-невролог Марина Гаджиева в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, существуют различные патогенетические и биохимические механизмы развития болезни. К ним относятся аутоиммунные процессы, генетические заболевания и многие другие, сообщила Общественная Служба Новостей.
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«Просто в большинстве случаев стресс может осложнять ситуацию и ускорить процессы течения болезни. Переживания и стресс — неотъемлемая часть нашей жизни. Но всего должно быть в меру. Поэтому не стоит подавлять свои эмоции и стресс», — отметила врач.
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