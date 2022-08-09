Врач Габуев рассказал о пользе какао для худеющих

Терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса Budu Азамат Габуев заявил, что какао может помочь избавиться от лишних килограммов за счет способности уменьшать аппетит. Об этом он сообщил Ura.ru.

«Какао способствует уменьшению аппетита за счет питательности, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров. Поэтому его можно потреблять в рамках диеты для похудения и поддержания формы. Какао — высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 граммов, содержит почти 200 килокалорий. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале — чашку в день, максимум две», — добавил Габуев.

Этот напиток благоприятно влияет не только на тех людей, кто мечтает сбросить вес, но и на тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Действие какао на организм человека напоминает действие таблетки аспирина. Какао — один из самых богатых источников растительных полифенолов — флавоноидов, которые повышают уровень „хорошего“ холестерина, повышают уровень оксида азота в крови, улучшают кровоток и снижают артериальное давление. Таким образом регулярное потребление какао уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний», — резюмировал медик.