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    09 августа 2022, 10:06

    Врач Габуев рассказал о пользе какао для худеющих

    Оксана Лавнюженко

    Терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса Budu Азамат Габуев заявил, что какао может помочь избавиться от лишних килограммов за счет способности уменьшать аппетит. Об этом он сообщил Ura.ru.

    Врач Габуев рассказал о пользе какао для худеющих

    «Какао способствует уменьшению аппетита за счет питательности, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров. Поэтому его можно потреблять в рамках диеты для похудения и поддержания формы. Какао — высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 граммов, содержит почти 200 килокалорий. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале — чашку в день, максимум две», — добавил Габуев.

    Этот напиток благоприятно влияет не только на тех людей, кто мечтает сбросить вес, но и на тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

    «Действие какао на организм человека напоминает действие таблетки аспирина. Какао — один из самых богатых источников растительных полифенолов — флавоноидов, которые повышают уровень „хорошего“ холестерина, повышают уровень оксида азота в крови, улучшают кровоток и снижают артериальное давление. Таким образом регулярное потребление какао уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний», — резюмировал медик.