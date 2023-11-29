Здоровье 29 ноября 2023, 19:07 Врач Фуки объяснил, что искривленная перегородка не влияет на форму носа

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Искривленная перегородке практически никогда не влияет на его форму. Об этом Life рассказал врач-оториноларинголог Евгений Фуки.

По его словам, увидеть дефект невооруженным глазом очень сложно. Он не нарушает эстетику лица. Но операция значительно повышает качество жизни.

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«Только когда искривление достаточно сильное, человек, приподняв голову, может увидеть в зеркале, что одна ноздря у него меньше другой. Другое дело, что искривление перегородки может доставлять серьезный дискомфорт и влиять на качество жизни», —отметил врач.

Он подчеркнул, что современные методы операций очень безопасны. Реабилитация проходит быстро и безболезненно.

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