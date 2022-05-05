Врач-фтизиатр Божко рассказала о риске слепоты из-за коронавируса

Человек может ослепнуть из-за поражения зрительного нерва коронавирусом. Об этом Ura.ru рассказала врач — фтизиатр-пульмонолог Светлана Божко.

«Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса. Не менее опасно поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва, которое чревато снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты», — сказала врач.

В такой ситуации зрение может уже не восстановиться. Поэтому переболевшим ковидом при малейших офтальмологических симптомах следует немедленно обратиться к врачу.