Здоровье 21 февраля 2024, 18:15 Врач Фролова посоветовала в феврале есть больше капусты и моркови

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Чтобы организм круглый год получал достаточное количество витаминов и полезных веществ, важно добавлять в рацион сезонные овощи и фрукты. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, кардиолог ООО «Лахта Клиника» Людмила Фролова.

Встретить весну во всеоружии и не стать жертвой простуд можно, если укрепить иммунитет еще зимой. Для этого следует отказаться от импортных и выращенных в теплицах овощей и налегать на сезонный. Врач отметила, что сейчас стоит сделать акцент на капусту и морковь.

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Первая содержит большое количество витаминов С и К, а также клетчатку. А вторая богата еще и антиоксидантами.

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