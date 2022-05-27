Врач Франсиско Лопес Хименес предупредил о повышении давления после употребления кофе

Кофе и напитки, содержащие кофеин, могут спровоцировать серьезное повышение артериального давления даже у тех, кто не страдает гипертонией. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на известного доктора Франсиско Лопеса Хименеса.

По словам медика, кофеин обладает острым прессорным эффектом, после которого обязательно повышается давление.

Лопес Хименес рассказал, что для проверки влияния кофе на сердечно-сосудистую систему можно измерить давление, затем выпить чашку кофе или другого напитка с кофеином, а затем измерить свое артериальное давление повторно, написала «Свободная пресса».

Если показатели увеличились на 5−10 единиц, значит можно говорить о том, что напиток влияет на ваше давление.

В заключении доктор посоветовал сократить количество кофе, избегать тяжелой работы и физических нагрузок для тех людей, которые страдают гипертонией.