Врач Фомин заявил, что психические заболевания обостряются из-за смены погоды | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 21:56 Поделиться Telegram

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Viber Врач Фомин заявил, что психические заболевания обостряются из-за смены погоды

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Осенью многие люди сталкиваются с обострением невротических расстройств. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, с чем связано такое явление, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, причина заключается в резкой смене погодных условий. Из-за серости и холода у некоторых людей развивается хандра и депрессия.

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Медик посоветовал заранее начать принимать препараты, а также посетить врача. Специалист сможет оценить ваше психическое состояние, сообщили «Аргументы и факты».

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