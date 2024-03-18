Здоровье 18 марта 2024, 17:20 Врач Фомин рассказал, что остеоартритом чаще всего страдают пожилые и люди с ожирением

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Остеоартрит, дегенеративное заболевание суставов, обычно диагностируют у пожилых людей и страдающих ожирением. Об этом ОТР рассказал проректор Сеченовского Университета, главный внештатный специалист общей врачебной практики Департамента здравоохранения Москвы Виктор Фомин.

По его словам, также в группе риска пациенты, у которых обнаружили артериальную гипертензию и сахарный диабет. Кроме того, часто остеоартрит развивается на фоне болезней кровеносной системы.

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«Нередко это пациент, который страдает явными болезнями системы кровообращения. Поэтому зачастую путь свой начинают в здравоохранении с терапевта или врача общей практики», — отметил Фомин.

Он добавил, что из-за маскировки остеоартрита его иногда диагностируют очень долго. Поэтому при первых болях в коленях или других суставах следует обращаться к специалисту.

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