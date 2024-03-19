Здоровье 19 марта 2024, 14:42 Врач Фомин рассказал, что часто сустав можно сохранить с помощью лекарственной терапии

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При жалобах на суставы нужно обязательно обратиться к врачу, чем раньше начать лечение, тем больше шансов обойтись без протезирования. Об этом ОТР рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики Департамента здравоохранения Москвы Виктор Фомин.

Он объяснил, что современные методы лечения позволяют поддерживать здоровье и целостность суставов за счет лекарственного лечения максимально долгое время. Например, с помощью локальной инъекционной терапии.

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«Приходится признавать, что очередная потребность в коррекции лечения ревматологом и время, когда пациенту понадобится эндопротезирование, мы его можем отсрочить иногда очень надолго», — рассказал Виктор Фомин.

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