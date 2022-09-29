Врач Фомин посоветовал замечать странности в поведении, чтобы выявить шизофрению | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 05:11 Поделиться Telegram

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Viber Врач Фомин посоветовал замечать странности в поведении, чтобы выявить шизофрению

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Наличие шизофрении можно выявить по ряду признаков. Таким мнением поделился психиатр Евгений Фомин, передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, люди, больные шизофренией, имеют странности в своем поведении. Они могут произносить странные слова, а также формулировать нездоровые предложения, передали «Аргументы и факты».

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«Также они могут быть зациклены на какой-то идее и видеть галлюцинации… Пациент не способен критически оценить собственное состояние», — пояснил медик.

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