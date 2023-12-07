Здоровье 07 декабря 2023, 17:39 Врач Фомичева: недостаток сна повышает риск болезней сердца на 25%

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Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастают на 25%, если человек спит менее шести часов в сутки. Об этом сообщила врач-кардиолог Анастасия Фомичева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, качественный ночной отдых, сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки станут лучшей профилактикой болезней сердца. Негативно на работу важного органа влияют вредные привычки и алкоголь.

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Врач отметила, что здоровье сердца можно оценить по пульсу, показателям артериального давления и уровню холестерина.