Здоровье 02 февраля 2023, 23:03 Врач Фокин развеял популярный миф о гимнастике для глаз Врач Фокин заявил, что восстановить зрение с помощью гимнастики для глаз невозможно

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Гимнастика для глаз не сможет помочь при близорукости, дальнозоркости или астигматизме. Однако она будет полезна после продолжительной работы за компьютером. Такой информацией поделился врач-офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Артем Фокин. Об этом сообщил Life.

По словам специалиста, причина проблем со зрением заключается в том, что изображение не попадает на центр сетчатки. Повлиять на данный фактор гимнастика не сможет. Также упражнения не будут полезными при катаракте, глаукоме и дистрофии сетчатки.

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Однако использовать такой метод можно после продолжительной работы за компьютером, чтобы избежать нарушения аккомодации, написал «Петербургский дневник».