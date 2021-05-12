Врач-флеболог дал советы, как легче перенести долгую поездку в машине

Хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Александр Бойков дал советы, как человеку легче перенести долгую поездку в машине, сообщило радио Sputnik.

«Так как водитель долгое время находится за рулем, в статичном состоянии и в вынужденном положении, возникает застой в венах нижних конечностей. Соответственно, если у человека есть проблемы с венозным оттоком, будь то хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением», — уточнил Бойков.

В итоге может развиться варикозная болезнь нижних конечностей. Чтобы избежать таких проблем, можно применять компрессионный трикотаж. Еще эксперт посоветовал использовать специальные накладки на сидения. Также пассажиры при возможности могут снимать обувь для разгрузки сводов стоп. Необходимо делать остановки во время движения. Во время длительного путешествия перерыв должен занимать примерно два–три часа.

Бойков добавил, что ощущение мурашек или ползания «червячков» под кожей сигнализирует о том, что в нижние конечности поступает мало кислорода.