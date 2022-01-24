Врач-фитотерапевт рассказал о пользе брусники

В бруснике содержится множество витаминов и антиоксидантов. Наибольший оздоровительный эффект эта ягода дает при заболеваниях мочевыделительной системы, рассказал кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский, сообщила радиостанция Sputnik.

«В качестве лекарственного растения брусника в основном используется при болезнях почек и болезнях мочевыводящих путей, таких как цистит», — добавил медик.

Он отметил, что бруснику также можно использовать для лечения авитаминоза, поскольку в ней содержится огромный запас витаминов. Эта ягода отлично укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с вирусами, особенно в зимний период.

Также, по его словам, регулярное употребление брусники помогает перенести коронавирус в более легкой форме. При этом следует помнить, что единственный доказанный способ предотвратить тяжелое течение этой инфекции и снизить риск заражения ею — это вакцинация, заключил Степенский.