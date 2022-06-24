Врач Фисюк рассказала о вреде гормональных препаратов

Препараты с содержанием гормонов стоит принимать только в случае назначения врачом. Иначе они могут вызвать серьезные сбои в работе организма. Таким мнением поделилась акушер-гинеколог Виктория Фисюк. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Существуют такие заболевания, при которых необходим постоянный прием гормональных препаратов для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. Например, сахарный диабет первого типа», — пояснила медик.

Однако, по словам специалиста, такие препараты имеют ряд противопоказаний. Не стоит принимать их без рекомендации врача. Иначе это может быть чревато проблемами с сосудами, зрением и желудочно-кишечным трактом.