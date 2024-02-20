Здоровье 20 февраля 2024, 18:59 Врач Фисюк посоветовала исключить в менопаузу хлебобулочные изделия

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Когда женщина переживает менопаузу, ей нужно внимательнее следить за своим питанием. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк.

Она объяснила, что в этот период происходит гормональная перестройка организма, и важно не допустить набора веса. Поэтому следует добавить в свой рацион как можно больше белка, зелени и овощей. А вот сладкое, мучное и переработанные мясные продукты врач порекомендовала исключить.

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Как добавил сайт kp.ru, важно пить достаточно простой воды. Ежедневная норма составляет около 1,5-2 литров в день.

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