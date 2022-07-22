Врач Филиппова рассказала, почему еда на улице кажется вкуснее

Многие замечали, что на свежем воздухе любые блюда кажутся вкуснее. Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, с чем связано подобное явление. Об этом сообщил «Пятый канал».

Специалист пояснила, что причина заключается в изменении теплоотдачи. Температура еды становится наиболее комфортной для употребления. Кроме того, кислород, который организм в большем количестве получает на улице, улучшает работу мозга, из-за чего вкус ощущается более ярким, передали «Аргументы и Факты».