Врач Филиппова рассказала, какие продукты выводят из организма витамины

Некоторые продукты способны нанести серьезный вред организму, вымывая необходимые витамины и микроэлементы. Такой информацией поделилась эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова. Об этом сообщил «Пятный канал».

Медик пояснила, что алкоголь обладает способностью выводить из организма витамины. При этом вред от подобных напитков происходит даже в случае употребления минимального количества.

«Снижает процессы усвоения, негативно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта и способствует ускоренному выведению витаминов и микроэлементов из нашего организма», — пояснила Филиппова.

Кроме того, негативно повлиять на организм может и кофе, так как кофеин снижает показатели кальция, железа и других микроэлементов. Однако полностью отказываться от бодрящего напитка не стоит, передал сайт kp.ru.

«Энергетики тоже очень негативно воздействуют на работу ЖКТ, в особенности кишечника и поджелудочной железы. Тем самым так же препятствуют усвоению и ускоряют выведение витаминов и микроэлементов», — пояснил она.