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    25 мая 2022, 15:50

    Врач Филиппова рассказала, какие продукты выводят из организма витамины

    Арина Бобкова

    Некоторые продукты способны нанести серьезный вред организму, вымывая необходимые витамины и микроэлементы. Такой информацией поделилась эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова. Об этом сообщил «Пятный канал».

    Врач Филиппова рассказала, какие продукты выводят из организма витамины

    Медик пояснила, что алкоголь обладает способностью выводить из организма витамины. При этом вред от подобных напитков происходит даже в случае употребления минимального количества.

    «Снижает процессы усвоения, негативно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта и способствует ускоренному выведению витаминов и микроэлементов из нашего организма», — пояснила Филиппова.

    Кроме того, негативно повлиять на организм может и кофе, так как кофеин снижает показатели кальция, железа и других микроэлементов. Однако полностью отказываться от бодрящего напитка не стоит, передал сайт kp.ru.

    «Энергетики тоже очень негативно воздействуют на работу ЖКТ, в особенности кишечника и поджелудочной железы. Тем самым так же препятствуют усвоению и ускоряют выведение витаминов и микроэлементов», — пояснил она.